Зінченко потрапив у символічну збірну півфіналів Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті зупинився за крок від фіналу Ліги чемпіонів. Олександр Зінченко взяв участь в обох півфіналах проти Реала, а його гру відзначили експерти.

Отримав місце серед найкращих футболістів

Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко отримав місце у символічній збірній за підсумками обох півфінальних зустрічей. У першому поєдинку проти Реала українець вийшов у стартовому складі "містян".

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А ось у другому матчі Зінченко з'явився на футбольному полі на 73-й хвилині та відіграв вже до фінального свистка. Саме за участь Олександра була розпочата гольова атака гостей зустрічі.

Зінченко від експертів отримав оцінку 7.21. Разом із ним в топ-11 найкращих футболістів розташувались ще три одноклубники українця – Кевін де Брюйне, Бернарду Сілва та Ріяд Марез.

Також у збірну за версією авторитетного статистичного порталу WhoScored включили п'ять гравців Ліверпуля ат два футболісти Реала.

Цікаво, що жодного представника Вільярреала у символічній команді немає.

У першому півфіналі МанСіті вирвав важливу перемогу над Реалом. Команди показали фанатам результативну гру, аж сім голів на двох наколотили футболісти обидвох команд – 4:3.

У матчі-відповіді "Королівський клуб" був близьким до провалу перед власними уболівальниками. Але дубль Родріго на останніх хвилинах подарував Реалу ще один шанс – додатковий час. Вже у першому овертаймі Бензема сам заробив та сам реалізував пенальті. У підсумку – 3:1 звитяга мадридської команди.

Статистика Зінченка у МанСіті

У 2017 році Зінченко залишив підпис під угодою з англійським грандом. Саме під керівництвом Пепа Гвардіоли здобув для себе нову позицію – лівий захисник. Саме на ній Олександр розміщується, коли грає за Манчестер Сіті.

У нинішньому сезоні провів 24 матчі, у яких відзначився трьома гольовими передачами.

Його контракт із "містянами" розрахований до кінця червня 2024 року.

Після 34-х турів МанСіті продовжує лідирувати у внутрішньому чемпіонаті. Команда Зінченка має у своєму активі 8 очки.

Відрив від другого місця, яке посідає Ліверпуль, складає лише одне очко.

Попереду у Сіті ще чотири матчі – проти Вулверхемптона, Вест Хема, Ньюкасла та Астон Вілли.

У фінал Ліги чемпіонів пробились Реал та Ліверпуль. Вирішальна боротьба за трофей відбудеться 28 травня у Парижі.