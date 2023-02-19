Зінченко став шостим українцем, який забив у АПЛ: весь список бомбардирів
Джерело:Transfermarkt
Український захисник Арсеналу Олександр Зінченко став одним з героїв матчу проти Астон Вілли. Крім того, лідер "канонірів" поповнив список українських голеадорів англійської Прем'єр-ліги.
Лондонський Арсенал здобув фантастичну перемогу над Астон Віллою (4:2) у матчі 24-го туру АПЛ. Красень-гол Зінченка не лише переломив хід поєдинку, але і зробив його шостим українцем, який забивав у Прем'єр-лізі.
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Зінченко поповнив список бомбардирів
Для самого Олександра цей гол став першим у елітному дивізіоні Англії. У складі Манчестер Сіті Зінченко відзначався двома голами, але вони були забиті у матчах на Кубок Англії та Кубок англійської футбольної ліги.
Крім Зінченка, у АПЛ забивали голи п'ять футболістів з українським паспортом: Сергій Ребров, Андрій Шевченко, Андрій Ярмоленко, Андрій Воронін та Віталій Миколенко.
Список українських бомбардирів АПЛ
- 1. Сергій Ребров (Тоттенхем) – 10 голів у 59 матчах;
- 2. Андрій Шевченко (Челсі) – 9 голів у 48 матчах;
- 3. Андрій Ярмоленко (Вест Хем) – 8 голів у 66 матчах;
- 4. Андрій Воронін (Ліверпуль) – 5 голів у 27 матчах;
- 5. Віталій Миколенко (Евертон) – 1 гол у 36 матчах;
- 6. Олександр Зінченко (Арсенал, Манчестер Сіті) – 1 гол у 92 матах.
Відео голу Зінченка
Поповнити список українських бомбардирів можуть Михайло Мудрик (Челсі) та Ілля Забарний (Борнмут), які взимку перейшли до клубів АПЛ.Варте уваги! Свій наступний матч у чемпіонаті Англії Арсенал зіграє 25 лютого. Підопічні Мікеля Артети зіграють на виїзді проти Лестера.