Зінченко підтримав хлопчика з Вінниці, який через обстріли росіян втратив маму та отримав опіки

Жахлива війна, яку розпочала кровожерлива Росія, назавжди змінила життя 8-річного хлопчика з Вінниці Романа Олексіва. Після страшних бомбардувань він залишився без мами та отримав важкі опіки всього тіла.

14 липня 2022 року російські терористи обстріляли центр Вінниці. В епіцентрі події опинився Роман Олексів та його мама.

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Людяний вчинок зірки Арсеналу

Хлопчик отримав важчі опіки обличчя, рук, ніг та спини. А його мама загинула на місці. Маленькому Роману за час лікування зробили 31 операцію. Наразі триває реабілітація хлопчика, який відновив заняття танцями.

У Лондоні триває знімальний процес короткометражного фільму "Ромчик", який заснований на реальній історії з життя хлопчика з Вінниці. До збору на виробництва фільму долучився футболіст збірної України та Арсеналу Олександр Зінченко.

Він запросив Романа та його тата до себе до додому. Крім того, зірковий футболіст зробив особливий подарунок хлопчику. Зінченко підписав для нього ігрову футболку Арсеналу зі своїм номером.

Зінченко подарував хлопчику з Вінниці свою футболку: відео

Раніше ми розповідали, що Олександр Зінченко став амбасадором реабілітаційного центру для військових. Головна мета закладу – забезпечення умов для фізичного та психологічного відновлення українських воїнів, які постраждали під час війни.