Зінченко побив рекорд України м'ячем у ворота Швеції на Євро

Олександр Зінченко відкрив рахунок в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції та побив рекорд збірної України. Він став наймолодшим автором гола в складі "національної дружини" на чемпіонатах Європи.

На момент голу Олександру Зінченку виповнилося 24 роки й 196 днів.

До слова Пробив руки голкіперу: Зінченко потужним ударом відкрив рахунок у матчі проти Швеції – відео

Рекорд Зінченка

Своїм голом лівий захисник Манчестер Сіті випередив нападника Гента Романа Яремчука. Той відзначився 13 червня у ворота Нідерландів у віці 25 років 198 днів.

Таким чином Олександр Зінченко випередив Яремчука всього на 2 дні більше як на рік.

До слова, до гри зі Швецією лише троє гравців відзначалися в складі збірної України на чемпіонатах Європи:

Андрій Шевченко,

Андрій Ярмоленко,

Роман Яремчук.

В активі усіх трьох по 2 голи. Зінченко – єдиний гравець збірної України, який відзначився на Євро всього одного разу.

Інші рекорди України

В історії збірної України є лише один гравець, молодший за Зінченка, який забив гол на великому турнірі.

Мовиться про захисника Андрія Русола, який на Чемпіонаті світу 2006 року відзначився у воротах Саудівської Аравії.

Він не лише став наймолодшим автором голу України, а й першим автором голу на великих турнірах.