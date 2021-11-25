Зінченко переміг Мессі, виліт Боруссії Д: результати Ліги чемпіонів 25 листопада
25 листопада 2021 , 07:26Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У середу, 25 листопада, відбулися матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів у групах А, В, С і D. Результати матчів та відео голів дивіться на Спорт24.
Інтер – Шахтар 2:0
Голи: Джеко, 61, 67
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Брюгге – Лейпциг 0:5
Голи: Нкунку, 12, 90+3, Форсберг, 17 (пен.), 45+1, А. Сілва, 26
Атлетіко – Мілан 0:1
Гол: Мессіас, 87
Ліверпуль – Порту 2:0
Голи: Алькантара, 52, Салах, 70
Спортінг – Боруссія Дортмунд 3:1
Голи: Гонсалвеш, 30, 39, Порро, 81 – Мален, 90+3
Вилучення: Джан, 74 (Боруссія)
Бешикташ – Аякс 1:2
Голи: Геззаль, 22 (пен.) – Алле, 54, 69
Шериф – Реал 0:3
Голи: Алаба, 30, Кроос, 45+1, Бензема, 55