Зінченко оплатив приїзд німецького хірурга у Львів для лікування дітей
5 липня 2021 , 16:19Читать новость на русском
Джерело:ТСН
Футболіст збірної України Олександр Зінченко посприяв приїзду у Львів німецького лікаря Клауса Екснера. Лікар приїхав для лікування дітей.
У черзі до лікаря понад пів сотні пацієнтів
Зінченко профінансував приїзд в Україну німецького пластичного хірурга Клауса Екснера. Візит присвятили до Євро-2020.
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Повідомляється, що упродовж тижня Екснер буде оперувати дітей з вродженими і післяопіковими ушкодженнями. У черзі до лікаря понад пів сотні пацієнтів.
Хірург обрав для лікування тих людей, яким втручання найбільш необхідне.
Екснер приїхав в Україну 13 раз і вперше майже за 2 роки.Збірна України заробила на Євро-2020 16 мільйонів євро. Українська команда вперше в історії дійшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Гроші, зароблені збірною Україна на Євро-2020, УЄФА має виплатити Українській асоціації футболу (УАФ).