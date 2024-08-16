Зінченко опинився в списку "на вихід" з Арсенала

Майбутнє Олександра Зінченка у лондонському Арсеналі опинилося під загрозою. У "канонірів" перебір лівих захисників.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета зацікавлений у придбанні бельгійської зірки Максіма де Кейпера, який грає в Брюгге. Талановитий футболіст виступає на позиції лівого захисника.

Читайте також Зінченко розповів, чому змінив ігровий номер в Арсеналі

Туманні перспективи Зінченка

Все б добре, але купівля бельгійця ставить під сумнів перспективи українського легіонера. Наразі в обоймі Артети є шість гравців, які можуть закрити лівий фланг захисту: Ріккардо Калафіорі, Олександр Зінченко, Юррієн Тімбер, Якуб Ківьор, Кіран Тірні та Томіясу Такехіро.

Іспанський тренер "канонірів" готовий попрощатися двома гравцями із трійки: Зінченко, Ківьор, Тірані. Японець Томіясу гратиме на правому фланзі, а центрбеки Калафіорі та Тімбер за потреби страхуватимуть ліву бровку.

Зінченко буде боротися за місце в основі