Зінченко опинився в списку "на вихід" з Арсенала
Джерело:TeamTalk
Майбутнє Олександра Зінченка у лондонському Арсеналі опинилося під загрозою. У "канонірів" перебір лівих захисників.
Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета зацікавлений у придбанні бельгійської зірки Максіма де Кейпера, який грає в Брюгге. Талановитий футболіст виступає на позиції лівого захисника.
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Туманні перспективи Зінченка
Все б добре, але купівля бельгійця ставить під сумнів перспективи українського легіонера. Наразі в обоймі Артети є шість гравців, які можуть закрити лівий фланг захисту: Ріккардо Калафіорі, Олександр Зінченко, Юррієн Тімбер, Якуб Ківьор, Кіран Тірні та Томіясу Такехіро.
Іспанський тренер "канонірів" готовий попрощатися двома гравцями із трійки: Зінченко, Ківьор, Тірані. Японець Томіясу гратиме на правому фланзі, а центрбеки Калафіорі та Тімбер за потреби страхуватимуть ліву бровку.
Зінченко буде боротися за місце в основі
- Зазначимо, що до цього Артета говорив про довіру до Зінченка. Можливо, в новому сезоні роль українця на полі дещо зміниться.
- Олександр разом з командою готувався до нового сезону. Українець навіть забив гол у ворота леверкузенського Баєра на "Емірейтс".
- Сезон в АПЛ для Арсеналу стартує 17 серпня. У першому турі "каноніри" зіграють проти Вулверхемптона.