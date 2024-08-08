Арсенал виставив Олександра Зінченка на трансфер. Очікувалося, що вже цього літа українець покине команду Артети.
Читайте також Зінченко розповів, чому змінив ігровий номер в Арсеналі
Роль Зінченка у новому сезоні – відповідь Артети
Головний тренер Арсеналу розповів, що позиція українця у новому сезоні буде дещо змінена.
Звичайно, він грав у півзахисті. Але зараз для нього головне – це гра на позиції захисника і ті варіанти та рішення, які він пропонує в цій ролі. Він знає, якими якостями володіє, знає, що йому потрібно поліпшити. Він дійсно на цьому розуміється,
– зазначив Мікель Артета.
Відзначимо, що 7 серпня Арсенал провів товариський спаринг проти Баєра, у якому Олександр Зінченко відзначився забитим м'ячем.