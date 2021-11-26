Зінченко може покинути МанСіті: українцем зацікавився клуб-невдаха АПЛ
Джерело:Daily Mail
Ньюкасл зацікавився Олександром Зінченком. Англійський клуб хоче орендувати українця у Манчестер Сіті.
З одного англійського клубу в інший
Один із лідерів збірної України може незабаром змінити клуб, але не поїхати із дощової Англії. Олександр Зінченко може одягнути футболку Ньюкасла.
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За інформацією видання, "сороки" хочуть орендувати українського футболіста до кінця цього сезону-2021/2022.
Ньюкасл шукає підсилення, щоб нарешті вибратись із дна таблиці АПЛ. Клуб посідає останнє 20 місце, маючи у своєму активі лише 6 очок за 12 турів англійської першості.
У цьому сезоні Зінченко відіграв за команду Пепа Гвардіоли лише 6 матчів в усіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями. Востаннє виходив на футбольне поле у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ (2:1) відігравши 54 хвилини.
Кар'єра Зінченка у Манчестер Сіті
- У липні 2016 року Олександр Зінченко офіційно став гравцем Манчестер Сіті. Після чого футболіст відправився за ігровою практикою в оренду у ПСВ.
- Вже у червні 2017 року повернувся до складу "містян".
- Гвардіола змінив Зінченку позицію, перемістивши його на лівий фланг оборони.
- Контракт українця з англійським клубом розрахований до кінця червня 2024 року.