Капітан збірної України заступився за фаната, який вибіг на поле, перед поліцією: потужне відео
Збірна України з футболу валідольно, але переможно пройшла плей-оф відбору на Євро-2024 та вже у червні поїде у Німеччину. Трибуни стадіону у Вроцлаві "вибухнули" після перемоги "синьо-жовтих" над Ісландією 2:1, але не обійшлось без неприємних моментів.
У соцмережі потрапило відео, як декілька фанатів збірної України вибігли на футбольне поле, аби привітати футболістів із перемогою та виходом на Євро-2024. Двоє із уболівальників підбігли по черзі до капітана "синьо-жовтих" Олександра Зінченка, який якраз дякував трибунам за підтримку, повідомляє 24 Канал.
До теми Німеччино, чекай нас: Україна обіграла Ісландію та вийшла на Євро-2024 – переможні відео
Зінченко став на захист уболівальника збірної України
Хлопці вирішили скористатись можливістю та зробити селфі із лівим захисником лондонського Арсенала. Футболіст не відмовив обом у фото. Якщо першому фанату вдалось зробити фото та успішно покинути вроцлавський газон, то другого спіймав представник правоохоронних органів.
Уболівальник зробив селфі та потрапив не в обійми Зінченка, а представника, який забезпечував охорону трибун під час матчу у Польщі. До фаната застосували фізичну силу. Така поведінка правоохоронця не сподобалась капітану збірної України, який вирішив вступитись за хлопця.
Зінченко намагався видерти прихильника "синьо-жовтих" із рук поліцейського та пояснити тому, що так не можна поводитись із фанатами.
Зінченко став на захист фаната, який вискочив на поле: дивіться відео
- Відзначимо, що Зінченко не вийшов у стартовому складі збірної України на матч проти Ісландії. Олександр з'явився на полі на 64-й хвилині замість Руслана Маліновського за рахунку 1:1. На початку другого тайму Віктор Циганков зрівняв цифри на табло.
- А переможний гол "синьо-жовтих" в останні 10 хвилин забив Михайло Мудрик, який став "Левом матчу" – 2:1.