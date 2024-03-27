Капітан збірної України заступився за фаната, який вибіг на поле, перед поліцією: потужне відео

Збірна України з футболу валідольно, але переможно пройшла плей-оф відбору на Євро-2024 та вже у червні поїде у Німеччину. Трибуни стадіону у Вроцлаві "вибухнули" після перемоги "синьо-жовтих" над Ісландією 2:1, але не обійшлось без неприємних моментів.

У соцмережі потрапило відео, як декілька фанатів збірної України вибігли на футбольне поле, аби привітати футболістів із перемогою та виходом на Євро-2024. Двоє із уболівальників підбігли по черзі до капітана "синьо-жовтих" Олександра Зінченка, який якраз дякував трибунам за підтримку, повідомляє 24 Канал.

До теми Німеччино, чекай нас: Україна обіграла Ісландію та вийшла на Євро-2024 – переможні відео

Зінченко став на захист уболівальника збірної України

Хлопці вирішили скористатись можливістю та зробити селфі із лівим захисником лондонського Арсенала. Футболіст не відмовив обом у фото. Якщо першому фанату вдалось зробити фото та успішно покинути вроцлавський газон, то другого спіймав представник правоохоронних органів.

Уболівальник зробив селфі та потрапив не в обійми Зінченка, а представника, який забезпечував охорону трибун під час матчу у Польщі. До фаната застосували фізичну силу. Така поведінка правоохоронця не сподобалась капітану збірної України, який вирішив вступитись за хлопця.

Зінченко намагався видерти прихильника "синьо-жовтих" із рук поліцейського та пояснити тому, що так не можна поводитись із фанатами.

Зінченко став на захист фаната, який вискочив на поле: дивіться відео