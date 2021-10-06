Зінченко у компанії російського бійця Хабіба відвідав матч Манчестер Сіті: фото та відео

6 жовтня 2021 , 18:54
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Джерело:

інстаграм Зінченка

Гравець збірної України Олександр Зінченко зустрівся з російським бійцем ММА Хабібом Нурмагомедовим на стадіоні "Енфілд". Разом вони відвідали матчу 7-го туру АПЛ Ліверпуль — Манчестер Сіті.

"Все ще легенда №1 для UFC"

Олександр Зінченко відвідав матч 7-го туру англійської Прем'єр-ліги між Ліверпулем і Манчестер Сіті, що відбувся 3 жовтня разом з колишнім чемпіоном UFС Хабібом Нурмагомедовим. 

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Все ще легенда №1 для UFC. Приємно було подивитися гру і поговорити з тобою, Хабібе,
– написав гравець збірної у своєму інстаграмі. 


Зінченко з Хабібом на стадіоні "Енфлід" / Фото zinchenko_96

Матч між Ліверпулем та Манчестер Сіті закінчилася нічиєю з рахунком 2:2. Сам Зінченко не брав участі у грі, оскільки не відновився після травми. 

Про те, що Зінченко був присутній на матчі разом з Хабібом, свідчить і пост самого бійця. Він поширив відео з трибун, де біля нього помітно гравця української збірної. Судячи з його тексту, вболівав він також за Манчестер Сіті. 

  • Хабіб Нурмагомедов є відкритим прихильником президента Чечні Рамзана Кадирова. Спортсмен – абсолютний рекордсмен UFC.
  • У 2021 закінчив бійцівську кар'єру. В останньому поєдинку він переміг американця Джастіна Гейджі. 
  • Через травму Олександр Зінченко не допоможе збірній Україні в жовтневих матчах відбіркового турніру чемпіонату світу-2022.