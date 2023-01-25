"Зінченко робить щось особливе": тренер Арсенала розповів про роль українця в команді

Мікель Артета захоплений тою роботою, яку Олександр виконує на полі. Українець продовжує допомагати лондонцям йти до чемпіонства в АПЛ.

Минулого літа Олександр Зінченко залишив Манчестер Сіті після п'яти успішних років під керівництвом Пепа Гвардіоли. Гравця збірної України викупив Арсенал.

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Лондонці не пошкодували 35 мільйонів євро за лівого оборонця і навряд чи пошкодували. Особливо високої думки про українця тренер "канонірі" Мікель Артета, який розповів про головні здібності Олександра.

Ми знаємо, що Зінченко – це той гравець, який дає все, чого потребує команда на цій позиції. Він дає Арсеналу універсальність, але також забирає багато уваги суперників, звільняючи простір. Це дуже важливо. Особливо я б відзначив його наполегливу працьовитість. Він дає Арсеналу справжнє бажання перемагати і робить щось особливе з цією командою. Досвід, який він отримав у минулому, дуже допоміг у цьому,

– зазначив іспанський фахівець.

Зінченко веде Арсенал до чемпіонства

З перших днів у клубі Зінченко завоював місце в основі, яке не втратив навіть попри серйозну травму у вересні-жовтні. За цей час Олександр провів за "канонірів" 15 матчів, в яких відзначився одним асистом.

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Нагадаємо, що зараз Арсенал впевнено лідирує в чемпіонаті Англії. Лондонці випереджають колишню команду Зінченка Манчестер Сіті на п'ять балів і при цьому мають поєдинок в запасі.