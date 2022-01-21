Хто представить Україну на зимовій Олімпіаді-2022 в Пекіні: імена та види спорту

45 спортсменів представлять Україну на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Вони змагатимуться у 12 видах спорту.

У порівнянні з Олімпіадою-2018, заявка збірної України збільшилася на 12 спортсменів. Вперше в історії зимових Ігор Україна буде представлена у змаганнях змішаних команд з фристайлу (акробатика) та в жіночому бобслеї (монобоб). При цьому що ці дві дисципліни вперше будуть представлені на зимовій Олімпіаді.

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Загалом до програми Ігор-2022 увійшли 7 нових дисциплін: монобоб у жінок, змішана естафета у шорт-треку, змішані командні змагання зі стрибків на лижах з трампліна, змішані командні змагання з акробатичного фристайлу, жіночий та чоловічий біг-ейр вільним стилем, змішані командні змагання зі сноуборд-кросу.

Біатлон

Найбільше представництво матимуть біатлоністи – їх буде 10 (5 чоловіків та 5 жінок). Троє біатлоністок вже приносили Україні золоту медаль зимової Олімпіади – у 2014 році в Сочі в естафеті. З цієї четвірки в Пекін-2022 не відправилася лише Віта Семеренко.

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко.

Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Дар'я Блашко, Ірина Петренко.

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Лижні перегони

Сім спортсменів представлятимуть Україну і в лижних перегонах. Українці виконали кваліфікаційні мінімуми в усіх видах олімпійської програми, тож виступатимуть в усіх змаганнях, за винятком чоловічої естафети, оскільки в України лише два учасники, а для естафети потрібно чотири.

Чоловіки: Олексій Красовський, Руслан Перехода.

Жінки: Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Валентина Камінська, Дар'я Рубльова.

Фігурне катання

Тут одразу шість представників. Троє з них – це призери Юнацьких Олімпійських ігор Олександра Назарова, Максим Нікітін та Іван Шмуратко.

Чоловіки: Іван Шмуратко.

Жінки: Анастасія Шаботова.

Танці на льоду: Олександра Назарова та Максим Нікітін.

Команда в спортивній парі: Софія Голіченко та Артем Даренський.

Санний спорт

Шість спортсменів представлятимуть Україні й в санному спорті.

Чоловіки: Антон Дукач, Андрій Мандзій.

Жінки: Олена Стецків, Юліанна Туницька.

Парний екіпаж: Ігор Стахів та Андрій Лисецький.

Фристайл

Єдину нагороду на зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхьончхані (і одразу золоту) Україна здобула саме в фристайлі. Її виборов Олександр Абраменко. Він же змагатиметься за нагороду й у 2022 році. Тільки якщо у 2018 році Україна була представлена двома фристайлістами, то у 2022 році їх представництво зросло до п'яти.

Чоловіки: Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк.

Жінки: Анастасія Новосад, Ольга Полюк.

Стрибки з трампліна

Востаннє українські стрибуни на лижах з трампліна були представлені ще на Іграх у Ванкувері у 2010 році. І ось через 12 років в олімпійському Пекіні ми побачимо виступ одразу 3-х наших спортсменів.

Чоловіки: Віталій Калініченко, Євген Марусяк, Антон Корчук.

Шорт-трек

Після перерви у два олімпійських цикли, до складу нашої збірної повернулися представники шорт-треку і одразу з двома перепустками на Ігри

Чоловіки: Олег Гандей.

Жінки: Уляна Дуброва.

Гірськолижний спорт

Тут теж два представники.

Чоловіки: Іван Ковбаснюк.

Жінки: Анастасія Шепіленко.

Сноубординг

Аннамарі Данча показала найкращий результат за останні два роки на етапі Кубка світу. Спортсменка фінішувала десятою на етапі, що пройшов у австрійському Бад-Гастайні. Це і дозволило їй вибороти олімпійську ліцензію та виступити у паралельному гігантському слаломі.

Жінки: Аннамарі Данча.

Лижне двоборство

Тут Україну представлятиме лише один спортсмен

Чоловіки: Дмитро Мазурчук.

Скелетон

Збірна України вдруге в історії зимових Олімпійських ігор буде представлена у скелетоні. При цьому сім років тому в Україні не існувало скелетону. На Олімпіаді-2018 Гераскевич також представляв Україну. Він посів 12-у сходинку.

Чоловіки: Владислав Гераскевич.

Бобслей

Жіночий монобоб буде вперше представлено у програмі Олімпійських ігор-2022 у Пекіні. Україну там представлятиме єдина Лідія Гунько.

Жінки: Лідія Гунько.

До складу делегації також увійшло 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів, 7 представників технічного персоналу.

XXIV зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуватимуться з 4 по 20 лютого. Загалом близько 3 тисяч атлетів з усього світу розіграють 109 комплектів нагород у 15 видах програми.