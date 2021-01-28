Зіграємо проти Франції та Сербії: молодіжна збірна України отримала суперників у відборі на Євро

Відбулося жеребкування кваліфікації Чемпіонату Європи з футболу серед молодіжних збірних у 2023 році. Українська команда потрапила до групи H.
Джерело: УЄФА
Збірна України під час жеребкування була у третьому кошику. Вона потрапила у групу H, де її суперниками будуть Франція, Сербія, Північна Македонія, Фарерські остови та Вірменія.
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Матчі відбору заплановані з березня 2021 року до червня 2022 року. На Євро-23 вийдуть переможці кожної з дев'яти груп, а також найкраща друга команда. Решта збірних, які посядуть другі місця у своїх групах, розіграють ще чотири путівки в матчах плей-офф. Ці матчі відбудуться у вересні 2022 року. Календаря матчів поки немає.
Молодіжний Чемпіонат Європи з футболу у 2023 році приймуть Румунія та Грузія у червні-липні 2023 року. Відтак ці команди отримали путівки на турнір напряму. Поєдинки турніру за участі 16-ти збірних приймуть чотири стадіони в Румунії (два – у Клуж-Напоці й два – у Бухаресті) та чотири у Грузії (у Батумі, Поті й два – у Тбілісі). Матч-відкриття відбудеться в Румунії, а фінал – у Грузії.