Травма Миколенка: Ребров відповів, чи зіграє захисник проти Румунії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров провів пресконференцію перед матчем з Румунією. Він розповів про стан Віталія Миколенка.

11 червня Україна перемогла Молдову у товариському матчі з рахунком 0:4. Однак ще у першому таймі травму отримав Віталій Миколенко, який залишив поле зі сльозами на очах.

Читайте також Вже краще, – Миколенко перед грою з Румунією прокоментував своє відновлення після травми

Чи зіграє Миколенко у матчі проти Румунії

Сергій Ребров повідомив, що захисник не зіграє у матчі проти Румунії, оскільки продовжує відновлення після отриманого ушкодження.

Ми пояснюємо щоденно: Віталій працює, пошкодження не відновлюється за 1-2 дні. Він точно не зіграє завтра (з Румунією – 24 канал). Я бачу, як він працює, ми всі сподіваємося, що він якнайшвидше повернеться до складу,

– розповів тренер збірної України.

Лікар збірної України повідомив, що найстрашніше, що могло статися – не підтвердилось, у гравця травма не гомілкостопу, а суглоба Лісфранка.

Зверніть увагу, що матч Румунія – Україна відбудеться 17 червня о 16:00 за київським часом.