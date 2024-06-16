Травма Миколенка: Ребров відповів, чи зіграє захисник проти Румунії
Джерело:Суспільне Спорт
Головний тренер збірної України Сергій Ребров провів пресконференцію перед матчем з Румунією. Він розповів про стан Віталія Миколенка.
11 червня Україна перемогла Молдову у товариському матчі з рахунком 0:4. Однак ще у першому таймі травму отримав Віталій Миколенко, який залишив поле зі сльозами на очах.
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Чи зіграє Миколенко у матчі проти Румунії
Сергій Ребров повідомив, що захисник не зіграє у матчі проти Румунії, оскільки продовжує відновлення після отриманого ушкодження.
Ми пояснюємо щоденно: Віталій працює, пошкодження не відновлюється за 1-2 дні. Він точно не зіграє завтра (з Румунією – 24 канал). Я бачу, як він працює, ми всі сподіваємося, що він якнайшвидше повернеться до складу,
– розповів тренер збірної України.
Зверніть увагу, що матч Румунія – Україна відбудеться 17 червня о 16:00 за київським часом.