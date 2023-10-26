Жирона повідомила про повернення Циганкова: чи зіграє українець у матчі-відкритті 11-го туру

Жирона готується до домашньої гри 11-го туру іспанської Ла Ліги-2023/2024. Підопічні Мічела Санчеса прийматимуть Сельту.

Напередодні цього поєдинку із розташування Жирони надійшли гарні новини для прихильників цього іспанського клубу. Віктор Циганков повернувся у загальну групу команди.

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Повернення українського лідера

Українець потрапив в об’єктив клубного фотографа, які згодом пресслужба виклала в офіційних соцмережах.

26 жовтня Ніл Сола повідомив, що головний тренер Жирони підтвердив той факт, що Циганков готовий зіграти у найближчі домашній грі проти Сельти, яка відбудеться 27 жовтня о 22:00 (за київським часом). Також до команди повернувся колумбієць Бернардо.

Цей поєдинок відкриє програму 11-го туру Ла Ліги поточного сезону-2023/2024.

Нагадаємо, що Віктор отримав травму (проблеми з м’язом стегна) у матчі проти Реала, у якому "червоно-білі" були розгромлені "вершковими" 0:3. Через ушкодження правий вінгер пропустив жовтневий цикл збірної України у відборі на Євро-2024.

До травми 25-річний український футболіст провів за Жирону 8 поєдинків, у яких забив гол та віддав асист. Тепер жирондинці підсилились одним із лідерів команди, який перейшов в іспанський клуб у січні 2023-го.

Підопічні Мічела після 10-ти турів йде на другому місці у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 25 балів. Стільки ж очок у лідера сезону Реала. Перевага клубу Циганкова та Артема Довбика над третьою Барселоною складає лише один пункт.