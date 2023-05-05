Фантастичні гроші: став відомий гонорар Усика в турнірі топ-боксерів у Саудівській Аравії

Супертурнір чотирьох за участю Тайсона Ф'юрі, Олександра Усика, Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера набуває все більше реальних рис. У ЗМІ з'явилися цифри сум, які зароблять зірки хевівейту.

Саудівські шейхи вирішили вчергове здивувати світ, організувавши супертурнір за участю топ-зірок хевівейту. Організатори не поскупилися на призові для учасників заруби.

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Саудити підготували зливу грошей

Відомий журналіст Майкл Бенсон, пославшись на інсайд Саймона Джордана, розкрив суми гонорарів для учасників мегатурніру. Зрозуміло, що найбільше грошей дістанеться "Жадібному пузу". За інформацією інсайдера, Тайсон Ф'юрі отримає 113 мільйонів доларів. Майже наполовину менше грошей заробить український чемпіон Олександр Усик – 63 мільйони доларів.

Найменші чеки отримають за свій бій Ентоні Джошуа та Деонтей Вайлдер. Боксери зароблять по 38 мільйонів "зелених".

Гонорари учасників супертурніру чотирьох

Тайсон Ф'юрі – 113 мільйони доларів

Олександр Усик – 63 мільйони

– 63 мільйони Ентоні Джошуа – 38 мільйонів

Деонтей Вайлдер – 38 мільйонів

Для порівняння, "Циганський король" за бій з Ділліаном Вайтом отримав 33,6 мільйона доларів. А Олександр Усик свій найбільший гонорар заробив за другий поєдинок проти Джошуа. За інформацією ЗМІ, українець отримав близько 30 мільйонів.

Що відомо про супертурнір чотирьох в Саудівській Аравії