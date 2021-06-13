Російський коментатор обізвав усіх мудаками, хто звинуватив Росію у расизмі на Євро-2020

Російська збірна вже у першому матчі Євро-2020 відзначилась гучною витівкою. Футболісти не стали брати участь в акції руху BLM.

Гучна заява російського журналіста

Російський коментатор Дмитро Губернієв прокоментував ситуацію у матчі Росія – Бельгія. Спеціаліст зробив гучну заяву про тих, хто звинуватив футболістів російської збірної у расизмі.

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Російські гравці відмовились стати на одне коліно. Хоча їх суперник на футбольному полі та арбітр матчу підтримав вже традиційну акцію перед поєдинками.

Коментатор залишився на стороні футболістів з Росії. На його думку, вони вчинили правильно, а тих, хто звинувачує росіян у расизмі назвав мудаками. Згадав журналіст і про бельгійського нападника Ромелу Лукаку, який оформив дубль у матчі.

Нам треба було персонально перед Лукаку опуститися на одне коліно, щоб він нас пробачив, так? Футболісти збірної Росії все робили правильно. Той, хто звинувачує нас у расизмі – мудаки. На них не варто звертати уваги,

– заявив Губернієв.

"Ми проти расизму. Расизм – жахлива штука! Але за це треба вставати на одне коліно? Важливо, що у людини всередині, а не зовні. Ми всі здорові люди. Наша команда молодці. Всі інші нехай ідуть у дупу", – відповів на звинувачення російський журналіст.