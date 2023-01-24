"Менталітет переможця, якого не вистачало Арсеналу": відомий журналіст шокований грою Зінченка

Олександр Зінченко продовжує запалювати у футболці Арсенала. Українець став найкращим у матчі проти Манчестер Юнайтед.

Зінченко провів просто феноменальний матч у футболці Арсенала. Олександр взяв участь в обох гольових атаках, які результативними ударами закінчував нападник Нкетіа.

До теми Зінченка визнали гравцем матчу Арсенал – МЮ: він став найкращим за одним з показників

Морган: Це те, чого нам не вистачало стільки років

Українець цілком заслужено здобув визнання та став найкращим гравцем матч проти Манчестер Юнайтед. Фанати Арсенала просто закидала Зінченка компліментами після гри. Ще один фанат Пірс Морган, відомий журналіст, висловив свій захват від гри українського футболіста на своїй сторінці у твітері.

Це те, чого нам не вистачало стільки років – гравців із ментальністю переможця,

– написав Морган.

Такими словами Морган відреагував на потужний коментар Зінченка: "Коли я прийшов до Арсеналу, я сказав: "Забуваємо про топ-3 чи щось таке, нам треба думати про титул". Деякі хлопці тільки посміялися, але тепер уже ніхто не сміється".

Звичайні уболівальники Арсенала вже навіть придумали прізвисько для Зіни у бразильському стилі – Зінченкідінью. Також фанати "канонірів" називають Олександра лідером-капітаном, але без пов'язки.

Нагадаємо, що Зінченко перейшов у лондонський клуб 22 липня 2022 року із Манчестер Сіті. Олександр встиг провести у футболці "канонірів" 15 матчів, у яких відзначився дебютною гольовою передачею. На жаль, травми завадили українцю зіграти більше, але і цього вже вистачило, щоб закохати у себе фанатів Арсенала.

Додамо, що матч проти МЮ закінчився на користь Арсенала 3:2. Переможний гол на 90-й хвилині забив Едді Нкетіа. Участь у результативній атаці теж взяв Зінченко, який цього вечора був ледь не у кожній частинці футбольного поля. Що й підтверджують статистичні дані.

Перемога дозволила підопічним Мікеля Артети продовжити шлях до чемпіонства в АПЛ. Відрив від МанСіті складає 5 балів.

27 січня Зінченко вперше зіграє проти "колишніх". У цей день Арсенал проведе матч проти МанСіті у рамках четвертого кола Кубка Англії.