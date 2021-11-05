Журналіст France Football "злив" інформацію про переможця "Золотого м'яча-2021"
5 листопада 2021 , 19:40Читать новость на русском
Джерело:RTP
Представники журналу France Football, який щорічно вручає "Золотий м'яч", вже повідомили Ліонелю Мессі, що у 2021 році він знову став володарем нагороди.
Про це повідомляє видання RTP. Форвард вже дав традиційне інтерв'ю журналу France Football.
До слова Левандовський чи Мессі: хто виграє "Золотий м'яч" – прогноз 65 церемонії France Football
Якщо джерело дає правдиву інформацію, то Мессі виграв голосування серед журналістів. Його головними опонентами вважаються Роберт Левандовскі з Баварії та Карім Бензема з Реала.65-а церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 29 листопада.
Що відомо про Мессі зараз
- 34-річний аргентинець у літнє трансферне вікно перейшов із Барселони, за яку виступав усю кар'єру, до ПСЖ. У складі французького клубу Мессі вже встиг провести вісім матчів, у яких відзначився трьома забитими м'ячами.
- Наразі футболіст перебуває на батьківщині, де відновлюється після травми, а також готується до ігор національної команди у відборі на чемпіонат світу-2022.