Ключовий нападник збірної України отримав важку травму і пропустить Євро-2020

Нападник донецького Шахтаря та збірної України Жуніор Мораес отримав важку травму на тренуванні "гірників", яка не дозволить форварду зіграти на Євро-2020.

У нападника діагностований розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Наступного тижня Мораесу знадобиться операція.

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Результативність Мораеса

За попередніми оцінками медичного департаменту клубу, відновлення футболіста займе близько 6 місяців.

На початку квітня Мораес виповнилося 34 роки. Він двічі поспіль ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України, а в поточному сезоні відзначився в Прем'єр-лізі шість разів в 17 матчах і подолав рубіж в 100 м'ячів у турнірі – як в раз в день народження у зустрічі з Ворсклою в Полтаві.

Жуніор провів 25 матчів у складі Шахтаря в поточному сезоні, записавши до свого активу 9 голів та 1 асист. У футболці збірної України Мораєс забив 1 гол.