Жуніор Мораес переніс операцію після жахливої травми: фото

Жуніор Мораес отримав серйозну травму на тренуванні Шахтаря. Футболіст змушений буде пропустити Євро-2020. А на відновлення піде не менше дев'яти місяців.

Мораес повідомив в інстаграмі, що успішно переніс операцію на хрестоподібних зв'язках колінного суглоба.

Як це було Невдале падіння: як Мораес отримав важку травму, яка завадить зіграти на Євро

"Операція зроблена успішно. Скільки відданості і досконалості в кожній деталі, велике дякую доктору Кугато і доктору Артуру за все і Шахтарю за всю вашу підтримку. Я також хотів би подякувати за всі повідомлення, які я отримав від друзів і шанувальників, які турбуються про мене. Ваша прихильність дуже важлива, і завдяки богу, мені дуже добре. Тепер загальна увага до відновлення", – сказав він.

Результативність Мораеса

На початку квітня Мораес виповнилося 34 роки. Він двічі поспіль ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України, а в поточному сезоні відзначився в Прем'єр-лізі шість разів в 17 матчах і подолав рубіж в 100 м'ячів у турнірі – як в раз в день народження у зустрічі з Ворсклою в Полтаві.

Жуніор провів 25 матчів у складі Шахтаря в поточному сезоні, записавши до свого активу 9 голів та 1 асист. У футболці збірної України Мораєс забив 1 гол.