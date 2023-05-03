У Мілані він був принцом, а у Челсі принців не було, – Моурінью про ставлення до Шевченка
Джерело:Daily Mail
Жозе Морунью поділився своїми думками щодо Андрія Шевченка. "Особливий" не вважав українця таким ж самим.
Португальський фахівець зазначив, що ставлення до гравців у Мілані та Челсі на той момент було різне. Андрій Шевченко не став визначенням.
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Мілан виявися кращим за Лондон
Жозе Моурінью зазначив, що він не потребував бачити українську легенду у складі "аристократів", португалець ж хотів попрацювати з Самюелем Ето'О. Проте "особливий" і не засмутився, коли Шевченко опинився у команді. Та от на Андрія у лондонському колективі чекало кардинально інше відношення, аніж у Італії, до чого, можливо, українець готовий не був.
Шевченко не був моїм першим вибором. Я просив іншого гравця, і я знаю, що клуб в той час робив все, щоб підписати мені тих футболістів, яких я хотів, або принаймні одного з них. І коли мені запропонували Шевченка – я погодився, бо він, безсумнівно, якісний гравець. Та от у Мілані Шевченко був як принц, а в Челсі була інша філософія, у нас не було принців,
– розповів Моурінью.
Андрій Шевченко у Челсі
- Лондонький клуб виплатив за українського нападника, який на той момент уже встиг виграти "Золотий м'яч", близько 45-и мільйонів євро, що зробило Шевченка на той момент найдорожчим трансфером в історії англійського футболу. До того ж, Андрій потрапив у 10-у найдорожчих переходів усіх часів.
- Жозе Моурінью починав експериментувати зі складом. Головним нападником команди був Дідьє Дрогба, тому Шевченка намагалися спробувати на фланзі або у парі з Дроґба. Та от Андрій поступово випадав зі основного складу і виходив на поле переважно на заміни. Андрій потім пояснював це травмою і тривалими болями у спині.
- Після першого сезону до українцю уже вибили тавро лузера та асоціювали його з такими епітетами, як: "розчарування сезону", "найдорожча нерухомість у Лондоні" та "найдорожче місце на лаві запасних". І це все сталося з людиною, яка в Мілані стала легендою.
- Загалом за "аристократів" Шевченко провів 48 матчів та забив 9 голів, серед яких і були м'ячі-красені. З Челсі Андрій зміг виграти Кубок Англії на Кубок англійської ліги.
- Після лондонського розчарування українець повернувся в Мілан, та реанімувати кар'єру йому не вдалось.