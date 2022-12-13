Збірна Роналду отримає нового тренера: особливий коуч для португальців

Головний тренер італійської Роми Жозе Мауріньйо може отримати ще одне місце працевлаштування. "Особливий" має всі шанси очолити збірну Португалії.

Федерація футболу Португалії у пошуках нового наставника для "головної команди" країни. Останній тренер португальців Фернанду Сантуш покинув пост головнокомандувача збірної після ЧС-2022.

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Моуріньйо ще ніколи не очолював збірну. Його попередніми клубами були: Бенфіка, Уніау Лейріа, Порту, Челсі, Інтер, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед та Тотенгем.

Сторони вже провели попередні перемовини. Наразі йдеться про те, щоб Моурінью поєднував роботу в клубі та збірній. Досвідчений тренер вважає таку можливість досить привабливою. Ставлення Роми щодо такого перебігу подій ще невідома.

Наразі Рома йде на сьомому місці у Серії А, не потрапляючи навіть у зону єврокубків. Також команда вийшла в 1/16 Ліги Європи, де зустрінеться з австрійським РБ Зальцбургом. Збірна Португалії ж сенсаційно поступилась збірній Марокко (1:0) у чвертьфіналі ЧС-2022, що і вплинуло на відставку тренера португальців.