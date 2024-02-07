"Коли станете чоловіками, поверніть це мені": щемлива історія прощання Моуріньо з Ромою

Жозе Моуріньо пішов з Роми на фоні чуток про недовіру з боку лідерів команди. Португалець вирішив зробити послання тим, хто, на його думку, підставив тренера.

В середині січня італійська Рома вирішила попрощатися зі своїм тренером Жозе Моуріньо. Португалець провів у римському клубі два з половиною роки.

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Серед причин останніх невдач Роми називають втрату контролю над роздягальнею з боку Жозе. Серед тих, хто не довіряв Моуріньо було чимало лідерів команди, в тому числі і капітан Лоренцо Пеллегріні.

Під час прощання із командою Моуріньо відзначився цікавим вчинком. "Особливий" залишив свій перстень у шафі Пеллегріні та фото із собою з Кубком Ліги чемпіонів у руках. Жозе вигравав цей трофей із Порту (2004) та Інтером (2010).

Біля перстня з фотографією він залишив записку: "Коли станете чоловіками, поверніть це мені". Варто зазначити, що цей перстень за півтора роки до цього тренеру подарували гравці Роми на честь перемоги в Лізі конференцій.

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Цей трофей залишається єдиним для римлян у їх єврокубковій історії. Крім того, під керівництвом Жозе Рома дійшла ще і до фіналу Ліги Європи-2023, де по пенальті поступились Севільї

Після відходу Моуріньо команду очолив Даніеле Де Россі, якому вдалось здобути три поспіль перемоги над аутсайдерами. Наразі Рома йде на п'ятому місці в Серії А, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на одне очко.