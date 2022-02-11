Жодна нормальна людина не хоче війни, – українець Гераскевич про протест на Олімпіаді-2022

Владислав Гераскевич завершив своїй виступи на Олімпіаді-2022. Український скелетоніст показав свою позицію щодо війни в Україні на увесь світ.

Труднощі перед виступом

У коментарі журналісту UA:Перший Владислав Гераскевич прокоментував свій виступ на Олімпійських іграх. Скелетоніст розповів з якими проблемами зіштовхнувся перед та на Олімпіаді, пише 24 канал.

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Напередодні відльоту у Пекін українець сильно отруївся. Після прибуття у Китай на цьому пригоди для української команди не закінчились – позитивний тест на коронавірус. Однак після нього були отриманні два поспіль негативні тести, які завадили скелетоністу провести одне з офіційних тренувань.

Гераскевич: Не той результат, який ми хотіли

Гераскевич залишився задоволений своїми заїздами.

Звичайно, це далеко не мій старт та результат, який ми хотіли. Але ми серед найкращих, ми на Олімпійських іграх захищаємо честь нашої держави. Своїми заїздами задоволений. На Олімпіаді ми побачили, що нам не вистачає стартового розгону, з технікою теж є проблеми,

– розповів Владислав.

"Це моя позиція"

Прокоментував перший скелетоніст України свій вчинок після третього заїзду. Гераскевич після фінішу витягнув файл із фразою: "Ні війні в Україні".

Все нормально, нас підтримали у цьому. Це моя позиція. Жодна нормальна людина не хоче війни. Хочу миру у своїй державі. Не хочу, щоб люди загинули через війну,

– відповів Гераскевич.

До слова, Владислав Гераскевич завершив свій виступ на Іграх-2022 із 18-м результатом серед 20-ти учасників останнього заїзду. Українець відстав від лідера на +5,27.

Переможцем став німець Крістофер Гротхер. "Срібло" на свою шию одягнув ще один представник Німеччини Аксель Юнг. Трійку призерів замкнув китаєць Веньган Янь.