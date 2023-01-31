Вирішення конфлікту: Баварія офіційно підписала португальського захисника Манчестер Сіті

Мюнхенська Баварія змогла оформити перехід коштовного флангового захисника. Цей трансфер допоміг зробити склад "пивоварів" майже найдорожчий у світі.

Жоау Кансело тимчасово став гравцем мюнхенської Баварії. Та німецький колектив має змогу викупити португальця у Манчестер Сіті, з яким у Канселу конфлікт.

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Умови угоди

Канселу перейшов у стан німецького клуба до кінця поточного сезону на правах оренди. Баварія має змогу влітку викупити футболіста за 70 мільйонів євро у "містян". Канселу в новому колективі виступатиме під 22-им номером.

Причина відходу

, що перехід португальця в стан Баварії зробив "пивоварів" другим найдорожчим колективом у світі з показником в 1,02 мільярда. Німецький клуб обігнав тільки Манчестер Сіті з вартістю складу в 1,12 мільярда.

Жоау Канселу не без скандалу пішов з Манчестер Сіті. Взагалі, конфлікт між Гвардіолою та португальцем і став причиною трансферу. Після чемпіонату світу-2022 Канселу перестав попадати у стартовий склад "блакитних", що і стало причиною чвар між гравцем та тренером.

Кар'єра Жоау Канселу