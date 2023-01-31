Вирішення конфлікту: Баварія офіційно підписала португальського захисника Манчестер Сіті
Джерело:Офіційний сайт Баварії
Мюнхенська Баварія змогла оформити перехід коштовного флангового захисника. Цей трансфер допоміг зробити склад "пивоварів" майже найдорожчий у світі.
Жоау Кансело тимчасово став гравцем мюнхенської Баварії. Та німецький колектив має змогу викупити португальця у Манчестер Сіті, з яким у Канселу конфлікт.
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Умови угоди
Канселу перейшов у стан німецького клуба до кінця поточного сезону на правах оренди. Баварія має змогу влітку викупити футболіста за 70 мільйонів євро у "містян". Канселу в новому колективі виступатиме під 22-им номером.Цікаво, що перехід португальця в стан Баварії зробив "пивоварів" другим найдорожчим колективом у світі з показником в 1,02 мільярда. Німецький клуб обігнав тільки Манчестер Сіті з вартістю складу в 1,12 мільярда.
Причина відходу
Жоау Канселу не без скандалу пішов з Манчестер Сіті. Взагалі, конфлікт між Гвардіолою та португальцем і став причиною трансферу. Після чемпіонату світу-2022 Канселу перестав попадати у стартовий склад "блакитних", що і стало причиною чвар між гравцем та тренером.
Кар'єра Жоау Канселу
- 28-річний захисник усе своє футбольне життя захищав кольори топових європейський клубів. Розпочавши свій шлях у Бенфіці, гравець згодом грав у Валенсії, Інтері та Ювентусі. У кожному чемпіонаті Канселу ставав чемпіоном.
- За Манчестер Сіті Канселу провів 98 матчів, в яких забив 5 голів.
- Також Канселу має нагороду зі збірною Португалії. Захисник вигравав перший в історії розіграш Ліги Націй.