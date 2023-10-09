В автівці стало душно: зірка Барселони пихато "відшив" своїх юних фанатів – зневажливе відео
Джерело:Futbol Picante
Жоау Канселу продемонстрував не найкращу поведінку. Футболіст міг образити своїх молодих фанів.
Жоау Канселу вкрай зневажливо віднісся до молодих любителів каталонського колективу. Захисник підібрав образливі слова.
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Встав не з тієї ноги
Португальський футболіст став антигероєм одного з взагалі безневинних епізодів. Канселу повертався з клубної бази, коли він наткнувся на юних вболівальників, котрі хотіли сфотографуватися з ним. Здавалось, що така ситуація – це буденність відомого виконавця, та от Жоау не оцінив прохання фанатів, тому відреагував не те що не найкраще, а пихато.
Канселу не стримував свого невдоволення, тому вирішив кинути відразу декілька зневажливих фраз у сторону хлопчаків. Зокрема, португальський захисник зупинив своє авто і, побачивши фанатів, сказав: "Ви мене дратуєте, кожен день одне й те саме". Та от варто відзначити, що попри поганий настрій Канселу все ж переступив своє его і зробив жадані вболівальниками світлини, хоча й така пасивна агресія зі сторони Жоау точно ніким позитивно не оціниться.
Відео епізоду:
Кар'єра Жоау Канселу
- Правий захисник за своє футбольне життя грав тільки у топових колективах, таких як: Бенфіка, Валенсія, Інтер, Ювенту, Манчестер Сіті, Баварія та Барселона.
- До того ж португалець встиг заробити у свій актив низку найпрестижніших трофеїв, що, звичайно ж, робить із нього топового футболіста. Зокрема, Канселу здобував чемпіонства Португалії, Німеччини, Італії, Англії, а також практично у всіх країнах, де він грав, вигравав ще й інші внутрішні національні трофеї.
- Найяскравіше Жоау засвітився у Манчестер Сіті, проте конфлікт із тренером команди не дозволив гравцеві продовжувати якісно виступати за "містян", тому той спершу відправився в оренду у Мюнхен, а тоді у Барселону, де до цих пір виступає. Португалець уже провів 8 матчів за каталонський клуб, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист.
- Найдорожча вартість Канселу – 70 мільйонів євро (Манчестер Сіті), наразі Transfermarkt оцінює його в 50 мільйонів євро.
- До того ж захисник зіграв 46 матчів за збірну Португалії, з якої вигравав перший у історії розіграш Ліги націй у сезоні 2018/2019.