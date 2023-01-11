Мудрика в Челсі не буде: "аристократи" офіційно підписали план "Б"

Лондонський Челсі уклав офіційну угоду з молодим нападником. "Сині" орендували гравця на короткий термін.

Челсі домовився з Атлетико про перехід Жоау Фелікса. Португалець захищатиме кольори лондонського клубу до кінця поточного сезону.

Варте уваги Маліновський готується до дебюту: українець потрапив у заявку на матч Ліги 1

Раніше повідомлялося, що за оренду Фелікса Челсі заплатить Атлетико 11 мільйонів євро. Також "аристократи" повністю візьмуть на себе заробітну плату португальця. Перед підписанням угоди з Челсі Фелікс мав заключити контракт з "матрацниками" до 2027 року.

Фелікс приходить на підмогу Челсі. У стані "аристократів" є проблеми на позицію крайнього нападника. У матчі в рамках АПЛ проти Манчестер Сіті у дебюті поєдинку травмувались Рахім Стерлінг та Крістіан Пулішич. Жоау має гідно замінити цих футболістів.

Мудрику немає місця в Челсі