Мудрика в Челсі не буде: "аристократи" офіційно підписали план "Б"
Джерело:Твітер Челсі
Лондонський Челсі уклав офіційну угоду з молодим нападником. "Сині" орендували гравця на короткий термін.
Челсі домовився з Атлетико про перехід Жоау Фелікса. Португалець захищатиме кольори лондонського клубу до кінця поточного сезону.
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Раніше повідомлялося, що за оренду Фелікса Челсі заплатить Атлетико 11 мільйонів євро. Також "аристократи" повністю візьмуть на себе заробітну плату португальця. Перед підписанням угоди з Челсі Фелікс мав заключити контракт з "матрацниками" до 2027 року.
Фелікс приходить на підмогу Челсі. У стані "аристократів" є проблеми на позицію крайнього нападника. У матчі в рамках АПЛ проти Манчестер Сіті у дебюті поєдинку травмувались Рахім Стерлінг та Крістіан Пулішич. Жоау має гідно замінити цих футболістів.
Мудрику немає місця в Челсі
- Перехід португальця у Челсі вмикає червоне світло Михайлу Мудрику щодо його трансферу в стан "синіх".
- Фелікс розглядався, як альтернативний варіант керівництвом Челсі в разі недомовленості з українським вінгером. Виходить, що "сині" не знайшли спільної мови зі Шахтарем.