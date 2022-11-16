11 листопада ЗСУ звільнили Херсон від російських фашистів. Обласний центр був під окупацією агресора більше восьми місяців з початку повномасштабного вторгнення.

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Немало українців залишились в Херсоні на цей час, в тому числі і батько та повний тезка гравця збірної Україна Олександра Караваєва. Чоловік розповів про життя під окупацією.

В травні російська поліція приходила в наш будинок в Херсоні, але не за мною. Взломали квартири двух наших військовослужбовців. Їх з родинами вже в Херсоні не було. Одного з молодих хлопців за проукраїнське висловлювання забрали на підвал, хтось його здав. Протримали там три тижні, підрівняли нос, але відпустили. За тиждень він виїхав з Херсону.

Думки, що до мене можуть прийти, виникали. Особливо, коли в українській пресі написали, що батьки Караваєва залишилися в окупації. На мою думку, ця новина не була доречною. Закидую камень в адресу ваших колег. Я зайвий раз старався не їздити містом, щоб не потрапляти на блокпости, де перевіряли документи.

Дехто зі знайомих мене питав, чому не поставлю на телефоні російський номер чи не візьму продовольчий пайок від росіян. У мене інше мислення. Щоб я, батько гравця київського Динамо та збірної України, брав у окупантів пайок та міняв український номер телефону? Такої ганьби мені не потрібно. Я сам себе після цього перестав би поважати. Я поставив VPN, з сином ми були на зв’язку.

Справжніми героями для мене були кількадесят наших хлопців, які загинули в перші дні війни, захищаючи Херсон. В Бузковому парку загинули українські вояки. Це моторошна історія для всіх херсонців. Вічна слава нашим хлопцям і велика ганьба тим, хто відповідав за оборону нашого міста і не зміг це організувати,

– висловився Олександр Васильович.

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Також він розповів про те, чому не залишив Херсон на початку окупації, коли син пропонував йому виїхати. Караваєв-старший має намір і надалі жити у рідному місті.

На той час дружина старшого сина Романа була на сьомому місяці вагітності і не бажала їхати. Потім народилася онучка Соломія. На той час можна було виїжджати через окупований росіянами Крим. Ані я, ані моя родина цього робити не бажали. Я нікуди з Херсона не поїду. Чекаємо, коли проведуть энергетику до міста, будемо налагоджувати життя тут. І продовжуємо вірити в ЗСУ, адже хлопцям ще потрібно звільнити решту наших окупованих територій,

– заявив Караваєв-старший.

Раныше про деокупацію Херсона висловився легкоатлет Андрій Проценко. Спортсмен подякував ЗСУ за роботу та нагадав про ціну цієї перемоги.