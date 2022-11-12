Український легкоатлет нарешті дочекався визволення рідного міста. Андрій Проценко подякував усім військовим за старання та силу під час деокупації Херсона, який 8 місяців був в окупації.

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Проценко: Ми завжди будемо пам'ятати, якою ціною ви виборюєте свободу

Призер чемпіонату світу попросив не забувати, якою ціною Україні дається звільнення своїх територій.

Нарешті. Не уві сні, а наяву. Моє рідне місто стало вільним. Херсон. Дякую ЗСУ. Дякую усім нашим героям, які зробили це можливим. Ми завжди будемо пам'ятати, якою ціною ви виборюєте свободу – це життя наших воїнів. Вічна слава їм,

– написав легкоатлет.

"Херсонці чекали на визволення. Зберігаючи українську символіку попри всі загрози та знущання окупантів. Вони вірили в Україну", – додав спортсмен.

Проценко висловив слова вдячності усім, хто допомагав йому розповідати про війну, яка охопила його Батьківщину: "Пишаюсь тим, що я українець. Слава Україні – Героям слава".

Нагадаємо, що Проценко разом із сім'єю пробув 40 днів в окупації ворога. А вже у середині липня здобув "бронзу" чемпіонату світу з легкої атлетики у США.

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