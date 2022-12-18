Найкращий бомбардир Франції ризикує пропустити фінал ЧС-2022: хто замінить форварда в старті

У неділю, 18 грудня, на чемпіонаті світу 2022 в Катарі відбудеться фінальний поєдинок між збірними Аргентини та Франції. Проте зірковий форвард "півнів" Олів'є Жіру ризикує пропустити золотий фінал.

Форвард Мілану Олів'є Жіру є ключовим виконавцем для команди Дід'є Дешама. 36-річний футболіст є другим бомбардиром "Ле Бльо" на турнірі за Кіліаном Мбаппе.

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Напередні фінального поєдинку ЧС-2022 з'явилася інформація, що Жіру може розпочати зустріч на лаві запасних. Досвідченого нападника турбують проблеми з коліном.

Рекордсмен збірної Франції не зміг дограти попередній поєдинок проти Марокко (2:0). Наставник французів замінив форварда на 65-й хвилині матчу.

Відсутність Жіру у фіналі може стати проблемою для "півнів". У п'яти матчах на Мундіалі нападник забив чотири голи. Він змагається з Кіліаном Мбаппе та аргентинцями Ліонелем Мессі та Хуліаном Альваресом за "Золоту бутсу" – приз найкращому бомбардиру чемпіонату світу 2022.

Хто замінить Жіру?

У такій ситуації дуже своєчасною була б поява у складі Каріма Бензема, який залікував травму. Але через конфлікт з Дешамом, навряд чи ми побачимо володаря "Золотого м'яча" 2022 у вирішальному поєдинку.

Тренерський штаб "Ле Бльо" може спробувати в атаці Маркуса Тюрама, перемістивши Мбаппе на роль центрального нападника. Втім, яке саме рішення прийме Дід'є Дешам дізнаємося найближчим часом.

Фінал ЧС-2022 Аргентина – Франція відбудеться 18 грудня о 17:00 (за київським часом).