Потенційний суперзабивний дует: Довбик зацікавив клуб з топ-5 ліг, в якому феєрить українець

Артем Довбик перебуває на радарах у низки єропейських колективів. Один з цих клубів може воз'єднати у своєму стані українців.

Жирона зацікавилась у трансфері Артема Довбика. Віктор Циганков допомагає іспанському клубу провернути справу.

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Артем Довбик продовжує збирати потенційні варіанти продовження кар'єри. Черговий шанс зарекомендувати себе у Європі прийшов з Іспанії, а саме з Жирону, за яку уже виступає Віктор Циганков. Таким чином каталонський колектив встав у чергу за українським форвардом. Спортивний директор і головний тренер "червоно-білих" дуже цікавилися у Віктора Циганкова вміннями, можливостями, грою, сильними та слабкими сторонами Довбика.

Циганков передав інтерес зі сторони Жирони Артему. Тобто Довбик знає. Це так, інсайд, щоб ви розуміли, що в Іспанії про Довбика знають і цілком можливо, що в Жироні можуть возз'єднатися Довбик і Циганков,

– розповів український журналіст Ігор Циганик.

Варто зазначити, що Артем Довбик – маститий голеадор. У його активі 24 забитих голи в чемпіонаті України, завдяки яким він і став найкращим форвардом за підсумками сезону УПЛ. До того ж Артем ставав найкращим нападником групового етапу Ліги конференцій, забивши 7 голів. А от Віктор Циганков не так часто забиває у Жироні, проте вміло віддає гольові передачі, зокрема, в активі українця 6 асистів. Тому українці могли б сформувати справді забивний дует в Іспанії – один асистує, а інший реалізовує.

Артема Довбика також сватають у клуб іншого українця, проте уже в Франції. Марсель Руслана Маліновського зацікавлений у співпраці з нападником.

Контракт Довбика з Дніпром-1 чинний до грудня 2023-го року. "Спортклубівці" намагатимуться продати форварда влітку, аби той не пішов з команди задарма. Дніпровський колектив жадає виручити за свого нападника не менше 11 мільйонів євро, що аж ніяк не лякає низку європейських колективів.