Клуб Циганкова дійсно цікавиться Довбиком: агент нападника назвав один нюанс

Сезон УПЛ-2022/2023 майже підійшов до свого закінчення, залишилось лише зіграти перехідні матчі у боротьбі за підвищення в еліті. А це означає, що розпочинається період сватання українських футболістів у Європу.

З'явилась інформація про інтерес зі сторони іспанської Жирони до найкращого бомбардира УПЛ-2022/2023 Артема Довбика. Агент футболіста підтвердив ці чутки.

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Довбик може переїхати до Циганкова

За словами Олексія Люндовського, справді є зацікавленість зі сторони "червоно-білих". Але у цьому всьому є один великий нюанс, який залежатиме від найкращого нападника Жирони Валентіна Кастельяноса.

Ця інформація відповідає дійсності, але чи буде трансфер Артема під силу Жироні залежатиме від їх бюджету на наступний сезон, зокрема наскільки вдало вони продадуть свого кращого бомбардира аргентинця Кастельяноса,

– заявив агент Довбика.

Щоправда, Кастельянос виступав за Жирону на правах оренди, яка не мала опція викупу контракту. "Таті" Тому по закінченню контракту (30 червня 2023 року) повернеться в американський Нью-Йорк Сіті, якому належить його угода.

У Жироні 24-річний аргентинський нападник став однією з головних зірок команди. За 37 матчів Кастельянос наколотив 14 голів та віддав 1 асист. Валентін став першим футболістом за останні 75 років, який оформив покер (4 голи за зустріч) у ворота мадридського Реала.

Щодо Довбика, то Артем став найкращим бомбардиром сезону – у 30-ти матчах нападник забив 24 голи (8 – з пенальті). Контракт форварда із дніпрянами розрахований до кінця 2023 року. ЗМІ неодноразово повідомляли, що Дніпро-1 активно працює над тим, аби переконати Артема продовжити угоду.

Нагадаємо, що Жирона продовжила контракт із головним тренером команди Мічелом. Нова угода розрахована до кінця червня 2027 року.

У клубі вже виступає українець Віктор Циганков, який перебрався у Жирону у середині січня 2023 року, підписавши контракт до кінця червня 2027-го.