Жирона наближається до єврокубків: Циганков допоміг своїй команді виграти у дербі – відеоогляд

Каталонське дербі завершилось на користь команди з українцем у складі. Результат гри визначив пенальті в кінці поєдинку.

Жирона – Еспаньол 2:1

Голи: Мартінес, 53, Стуані, 88 (пен) – Брейтвейт, 74.

Цими вихідними в іспанській Ла Лізі проходять поєдинки 27 туру. Програму суботи відкривало "мале каталонське дербі", в якому Жирона приймала Еспаньол, пише 24 канал.

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З перших хвилин у старті господарів вийшов українець Віктор Циганков. Ексгравець Динамо став лідером "червоно-білих", забивши три голи та віддавши три асисти у семи матчах.

Гра під контролем Жирони

Підопічні Мічела володіли ініціативою впродовж всієї гри, але відкрити рахунок змогли лише після перерви. Захиснику Арнау Мартінесу вдався ефектний дальній постріл у дев'ятку.

Жирона заспокоїла гру, але у середині другого тайму все ж таки пропустила. Брейтвейт вдало замкнув навіс Пуадо. Це був єдиний постріл Еспаньола у ствір воріт за матч, але він міг допомогти гостям вирвати нічию.

Рятівний пенальті

Втім доля посміхнулась команді Циганкова. За три хвилини до закінчення основного часу центрбек гостей Гомес Соса збив у власному майданчику Буено і отримав червону картку.

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Пенальті реалізував Стуані, який за три хвилини до цього вийшов на заміну. У підсумку Жирона довела матч до перемоги, а Циганков провів на полі всі 90 хвилин. На його рахунку два удари повз ворота та одне вигране єдиноборство.

Успіх у поєдинку з Еспаньолом наблизив Жирону до єврокубкової зони. Підопічні Мічела йдуть десятими всього у двох балах позаду сьомого Атлетіка. Правда, у команди з Більбао ще є гра в запасі.

Відеоогляд матчу Жирона – Еспаньол: