Жирона – Эспаньол 2:1

Голы: Мартинес, 53, Стуани, 88 (пен) – Брейтуэйт, 74.

В эти выходные в испанской Ла Лиге проходят поединки 27 тура. Программу субботы открывало "малое каталонское дерби", в котором Жирона принимала Эспаньол, пише 24 канал.

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С первых минут в старте хозяев вышел украинец Виктор Цыганков. Эксгравец Динамо стал лидером "красно-белых", забив три гола и отдав три ассиста в семи матчах.

Игра под контролем Жироны

Подопечные Мичела владели инициативой на протяжении всей игры, но открыть счет смогли только после перерыва. Защитнику Арнау Мартинесу удался эффектный дальний выстрел в девятку.

Жирона успокоила игру, но в середине второго тайма все же пропустила. Брейтвейт удачно запер навес Пуадо. Это был единственный выстрел Эспаньола в створ ворот за матч, но он мог помочь гостям вырвать ничью.

Спасательный пенальти

Впрочем, судьба улыбнулась команде Цыганкова. За три минуты до истечения основного времени центрбек гостей Гомес Соса сбил в собственной площадке Буэно и получил красную карточку.

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Пенальти реализовал Стуани, который за три минуты до этого вышел на смену. В итоге Жирона довела матч до победы, а Цыганков провел на поле все 90 минут. На его счету два удара мимо ворот и одно выигранное единоборство.

Успех в поединке с Эспаньолом приблизил Жирону к еврокубковой зоне. Подопечные Мичела идут десятыми всего в двух баллах позади седьмого Атлетика. Правда, у команды из Бильбао еще есть игра в запасе.

Видеообзор матча Жирона – Эспаньол: