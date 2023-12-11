Як Жирона святкувала історичну перемогу над Барселоною: у команді показали яскраве відео

Жирона на виїзді перемогла Барселону у матчі 16-го туру Ла Ліги. Для команди це була історична звитяга.

Гості матчу здобули перемогу з рахунком 4:2. Це перша в історії перемога команди над Барселоною.

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Як Жирона святкувала перемогу

В роздягальні гравці влаштували з цього приводу невелике свято.

Свято в роздягальні: дивіться відео

, перший гол у матчі організував український дует – Циганков асистував, а Довбик забивав. Команда у матчі чемпіонату Іспанії набрала 41 пункт. Команда стала першою серед учасників топ-5 чемпіонатів, хто вже має понад 40 очок.

Барселона опустилась на 4-ту позицію, пропустивши на 3-тю сходинку мадридське Атлетіко. Щоправда, в обох колективів по 34 бали.

До слова, до кінця 2023-го року Жирона проведе ще два матчі – проти Алавеса (18 грудня) та Бетіса (21 грудня). Новий рік почнеться для жирондинців грою проти Атлетіко (3 січня 2024-го).