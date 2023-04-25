Невдале повернення Луніна: українець пропустив двічі за тайм від команди Циганкова – відео голів

Андрій вперше з лютого вийшов в основі Реала, але отримав два голи менш ніж за півгодини. Правда, дорікати у них треба захисту, адже вини українця у цих м'ячах немає.

У 31 турі чемпіонату Іспанії зустрілись між собою Жирона та мадридський Реал, пише 24 канал. Ця гра стала особливою для українців, адже у старті команди вийшли представники нашої країни.

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У основного воротаря Реала Тібо Куртуа виявили гастроентерит, тому бельгійця в основі замінив Андрій Лунін. Для 27-річного кіпера це сьома поява в основі "бланкос" цього сезону.

У свою чергу в старті Жирони, як зазвичай, вийшов Віктор Циганков. Перший тайм виявився вдалим для каталонців, адже вони змогли двічі вразити ворота Луніна. Правда, вини кіпера у м'ячах немає.

Дублем відзначився нападник Валентін Кастельянос з різницею у 12 хвилин. На початку зустрічі аргентинець відгкунувся за подачу з флангу і впритул розстріляв Андрія. При цьому Валентін випередив Циганкова, який готовий був сам замикати навіс.

Перший гол Кастельяноса:

А у середині тайму Кастельяноса вивели сам-на-сам із Луніним і нападник пробив повз українця. Реалу вдалось відквитати один м'яч зусиллями Вінісіуса, але на перерву команди пішли за переваги Жирони.

Другий гол Кастельяноса:

Відзначимо, що мадридці вже втратили шанси на чемпіонство, адже відстають від Барселони аж на 11 балів. У свою чергу Жирона веде боротьбу за потрапляння у єврокубки. Каталонці йдуть 11-ими, відстаючи від зони Ліги конференцій на вісім балів.