Жирона без Циганкова впевнено пройшла в 1/8 фіналу Кубка Іспанії: як відіграв Довбик – відео

Каталонська команда не відчула опору від представника другого дивізіону. Артем Довбик з'явився на полі лише в кінці матчу та не відзначився жодною гольовою дією.

Ельче – Жирона 0:2

Голи: Блінд, 37, Коуту, 67.

В Іспанії цього вікенду проходять матчі 1/16 фіналу Кубка. Очікувано увага українців була прикута до гри в Ельче, де місцева команда Сегунди приймала Жирону, пише 24 канал.

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Каталонці є головною сенсацією Прімери, адже команда Мічела виграла 15 з 19-ти зустрічей та ділить першу сходинку з Реалом. В Кубку команда теж вже пройшла двох опонентів до цього – 2:1 проти Сан-Роке та 5:2 проти Оріуели.

Важливу роль в успіхах Жирони відіграють Віктор Циганков та Артем Довбик. На рахунку першого по три голи та асисти цього сезону, тоді як форвард вже має у своєму активі аж 17 результативних дій (11 голів та 6 асистів).

Проте на гру з Ельче обидва не потрапили в основу. Циганков продовжує заліковувати травму, тому не потрапив навіть у заявку. Довбик же залишився на заміні, поступившись місцем у старті Стуані.

Втім навіть без українців Жирона комфортно впоралась із середняком Сегунди. В середині першого тайму на заміну вийшов Блінд замість травмованого Еріка Гарсії. А вже за сім хвилин нідерландець точно замкнув подачу з кутового.

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Подвоїти рахунок каталонці змогли в середині другого тайму. Порту вивів Коуту на ударну позицію і той з гострого кута прошив воротаря.

Артем Довбик все ж вийшов на 75 хвилині, але нічим серйозним не запам'ятався. Тож Жирона проходить в 1/8 фіналу і вже у понеділок, 8 числа, дізнається свого суперника. Матчі цієї стадії відбудуться 16-18 січня.

ВІдеоогляд матчу Ельче – Жирона: