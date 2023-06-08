Циганков готуватиметься до нового сезону під пильним оком Манчестер Сіті

Іспанська Жирона поділилась планами про підготовку до нового сезону-2023/2024. Клуб Ла Ліги проведе два збори, один із яких буде на тренувальній базі чемпіона АПЛ-2022/2023.

Жирона за підсумками сезону-2022/2023 посіла 10-те місце в Ла Лізі, пролетівши повз єврокубки. Тому керівництво "червоно-білих" має серйозні плани на літню підготовку, аби вже у новому сезоні вже точно потрапити у єврокубки.

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Хочуть потренуватись на чемпіонських полях

10 липня команда повертається до роботи. Перший тренувальний збір Жирона проведе вдома, після чого полетіть на наступний тренувальний збір в Англію.

Віктор Циганков разом із одноклубниками гостюватиме на сучасній базі чемпіона АПЛ-2022/2023 Манчестер Сіті завдяки партнеру по City Football Group.

До слова. МанСіті виграв боротьбу в Арсенала за чемпіонство в АПЛ-2022/2023. Також команда Пепа Гвардіоли пробилась до фіналу Ліги чемпіонів, де 10 червня зіграє проти Інтера.

У Жирони вже навіть запланований перший товариський матч проти англійського клубу. Очікується, що 29 липня клуб Циганкова зіграє поєдинок проти Блекберна.

Нагадаємо, що Циганков виступає за Жирону з січня 2023-го та зі старту чудово проявив себе у червоно-білій футболці. Віктор у сезоні, що минув, встиг провести за нову команду 19 матчів, у яких відзначився 3 голами та 6 асистами. Контракт українця з іспанським клубом розрахований до кінця червня 2027 року.

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Відзначимо, що раніше була інформація, що Жирона зацікавлена у послугах найкращого бомбардира УПЛ-2022/2023 Артема Довбика. Агент нападника підтвердив це. Але футболіст продовжив контракт із Дніпром-1.