Не обійшлося без конфузів: Жирона офіційно представила Артема Довбика – кумедне відео

Каталонський колектив похизувався трансфером. Українським нападник потримав нагоду провести урок вимови українських прізвищ іспанським журналістам.

Жирона представила Артема Довбика. На церемонії знайшлося місце і курйозному епізоду.

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Готовий "клепати" голи

Каталонський клуб нарешті офіційно представив своїм вболівальникам українського форварда. Презентація відбувалася на домашньому стадіоні Жирони "Монтіліві", де Довбик сфотографувався із представниками "червоно-білих", а також демонстративно понабивав м'яча, продемонструвавши свою техніку, хоча такий "скіл" не є основним козирем таранного нападника.

Артем Довбик на презентації / інстаграм Жирони

На представленні найдорожчого підписання у історії каталонського колективу (Жирона заплатила за Довбика 7 мільйонів євро) стався і досить кумедний та курйозний епізод. Коли представники каталонців фотографували Артема із українським стягом, погода вирішила нагадати усім про себе та трішки підпсувати презентацію. Вітер здув декорації, які були на фоні нападника, проте усі відреагували сміхом на такий інцидент.

Відео конфузу:

До того ж в іспанських журналістів виникли певні проблеми із вимовою назви Артема Довбика. Український форвард трішки розгубившись спробував повільніше пояснити, як правильно звучить його ім'я та прізвище, що знову підняло на сміх представників тамтешнього ЗМІ. Церемонія пройшла у позитивнах тонах.

Відео "уроку" від Довбика:

Нагадаємо, що український форвард, який виступатиме за "червоно-білих" під 9-им номером, уже дебютував у складі Жирони, проте в товариському матчі проти Лаціо (2:1). Артем отримає нагоду вийти на поле у кольорах каталонського клубу вперше саме в офіційній грі в суботу, 12-го серпня. Тоді на Жирону чекає поєдинок проти Реал Сосьєдаду в рамках першого туру Ла Ліги. Матч відбудеться на домашньому стадіоні "біло-блакитних" "Reale Arena" о 18:00