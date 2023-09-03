Жирона здобула вольову перемогу та вже "дихає" у спину лідеру Ла Ліги Реалу: відеоогляд матчу

Іспанська Жирона продовжила свою переможну серію у Ла Лізі вже до трьох матчів поспіль. "Червоно-білі" мінімально вдома обіграли Лас-Пальмас.

Жирона – Лас-Пальмас 1:0

Гол: Порту, 88

Жирона підійшла до цього матчу у статусі фаворита протистояння. Команда Мічела чудово розпочала новий сезон Ла Ліги-2023/2024, повідомляє 24 Канал.

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Зі старту у складі господарів вийшов лише один українець Віктор Циганков. Артем Довбик залишився на лаві запасних.

Вже на 30-й хвилині Жирона могла повести у рахунку. Однак гол Суареса скасували через офсайд. Тому нулі на табло не змінились.

До перерви команди мали моменти, аби забити, але рахунок так і не змінився 0:0.

На старті другої 45-хвилинки командам так і не розмочили нулі. Тому у середині тайму тренери вдались до замін, аби освіжити гру.

На 62-й хвилині на полі у складі Жирони з'явився Довбик, який змінив на вістрі атаки 36-річного уругвайця Стуані.

Артем намагався чіплятись за м'ячі попереду та навіть мав моменти забити. Але то удару не вдався, то голкіпер Лас-Пальмас був на місці.

Наприкінці матчу Мічел замінив Циганкова, випустивши на поле Порту, який вирішив долю переможця поєдинку. Йому вистачило 13 хвилин, аби забити та вивести Жирону уперед 1:0.

Саме його гол приніс перемогу господарям, яка стала вже третьою поспіль для "червоно-білих". Загалом у новому сезоні-2023/2024 Жирона ще не програвала.

Перемога над Лас-Пальмас підійняла клуб Довбика і Циганкова на 2-ге місце у таблиці Ла Ліги, набравши 10 балів у 4-х турах. А це лише на 2 очки менше, аніж здобув лідер чемпіонату Реал.

Щодо Лас-Пальмаса, то клуб продовжує йти у зоні вильоту (2 пункти).

Жирона – Лас-Пальмас: відеоогляд матчу