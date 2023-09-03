Місцева федерація футболу оголосила у своїх соцмережах дати своїх найближчих товариських поєдинків. 7 вересня збірна Катару зіграє проти Кенії. Після чого 12 вересня на господарів ЧС-2022 чекатиме зустріч із Росією.

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Війна в Україні для них є не перешкодою

Катарці вкотре довели, що їм байдуже на те, що Росія продовжує терористичні дії на території України. Війна для шейхів не перешкода, а, можливо, деякі із них навіть не цікавляться подіями в Україні, де продовжується повномасштабна війна, яку розв'язав 24 лютого 2022 року Владімір Путін.

Цими двома матчами збірна Катару закриє міжнародну паузу у футболі. Однак їх вибір неприємно дивує.

Катар став однією з небагатьох країн, яка не бачить нічого такого у співпраці з країною-терориста.

Свій останній матч збірна Катару провела 9 липня, коли у чвертьфіналі КОНКАКАФ була розгромлена Панамою 4:0.

Нагадаємо, що саме ця країна у 2022-му році приймала чемпіонат світу з футболу. Тоді господарі Мундіалю зазнали трьох поразок у груповому раунді та припинили свої виступи на домашньому турнірі. Збірна Катару програла Еквадору (0:2), Сенегалу (1:3) і Нідерландам (2:0).

Щодо збірної Росії, то їх національні команди та клуби відсторонили від міжнародних змагань через божевільні дії Путіна. Тому їм доводиться задовольнятись лише поодинокими товариськими поєдинками.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ворожа збірна провела 5 матчів, у яких здобула дві перемоги (над Киргизстаном та Іраком), розписала 3 нічиї (з Таджикистаном, Узбекистаном та Іраном) та жодного разу не програла. Але воно й не дивно, адже рівень цих суперників далекий навіть від середнього.

Тепер до цієї когорти "ганебниць" увійде ще й збірна Катару.