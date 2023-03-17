Негода завадила гонці: жіночий спринт в Голменколлені перенесли на суботу

У другий змагальний день останнього етапу Кубка світу з біатлону повинна була відбутися жіноча спринтерська гонка. Проте погодні умови внесли корективи в плани організаторів змагань.

У норвезькому Голменколлені триває дев'ятий етап Кубка світу з біатлону. В четвер відбувся чоловічий спринт, який виграв Йоганнес Бьо, а в п'ятницю за програмою повинна була відбутися жіноча гонка.

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Проте складні погодні умови зруйнували плани організаторів. Через сильний туман, який не дозволяє працювати на вогневих рубежах, жіночий спринт спочатку відтермінували на 30 хвилин, а згодом вирішили перенести на суботу.

Новий графік інших стартів буде оприлюднено згодом після рішення організаторів.

За інформацією головного тренера жіночої збірної України Олександра Кравченка, гонка переслідування в жінок буде повністю скасована. Тобто програма останнього етапу складатиметься зі спринту та масстарту.

, у спринтерській гонці збірна Україна буде виступати в наступному складі: Олена Білосюк, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Дар'я Блашко та Любов Кип'яченкова.