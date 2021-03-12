Бронзові призерки та Семеренко: склад України з біатлону на жіночий спринт у Нове-Мєсто

Джерело:biathlonresults.com
У п'ятницю, 12 березня, продовжиться 9-й етап Кубка світу з біатлону у чеському Нове-Мєсто. На старт спринтерської гонки вийдуть жінки.
Головний наставник збірної України Юрай Санітра визначився зі складом, який представить країну у жіночому спринті. Відразу 5 українок спробують дати гідний бій суперницям.
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Першою на старт серед українських біатлоністок під 20 номером вийде Дарія Блашко. А от останньою фінішуватиме Анастасія Меркушина, яка стартує 93-ю.
Протягом всієї гонки українським прихильникам буде цікаво спостерігати за спринтом у Чехії. Капітан команди Олена Підгрушна також заявлена аж у дев'ятому десятку.
20. Дарія Блашко
34. Валя Семеренко
47. Юлія Джима
81. Олена Підгрушна
93. Анастасія Меркушина
Дівчатам потрібно вдало провести спринт, щоб відібратись у гонку переслідування, яка відбудеться вже 13 березня.Старт спринту о 18:30.
Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал