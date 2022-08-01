Запальні танці та море пива: як збірна Англії відсвяткувала перемогу на жіночому Євро

Англія вперше в історії стала чемпіоном жіночого Євро з футболу. У фінальному протистоянні англійки перемогли збірну Німеччини.

Дикі танці на пресконференції

Доля матчу вирішилася в овертаймі. За 9 хвилин до кінця додаткового часу Англія вирвала перемогу у представниць Німеччини, пише 24 канал.

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Для жіночої збірної Англії – це перша велика перемога на міжнародних турнірах. Англійки лише одного разу доходили до фіналу Євро, це було у 2009 році, тоді вони поступилися Німеччині.

Запальні танці збірної Англії: відео

Тож перемогу вони відсвяткували гучно. Спершу дівчата влаштували дискотеку в роздягальні, а згодом яскраво "залетіли" на післяматчеву пресконференцію. Футболістки продемонстрували свої ефектні вміння у танцях, також наостанок вони виконали пісню "It’s Coming Home".

Відео святкувань

Головна тренерка збірної Англії Саріна Вігман емоційно прокоментувала взяття трофея.

Просто не можу перестати плакати. Нарешті ми це зробили. Це найбільший момент для гордості в моєму житті,

– сказала наставниця.

Емоції головної тренерки: відео

Зазначимо, що Англія перемогла Німеччину з рахунком 2:1. У складі переможців відзначились Елла Енн Тун та Глої Келлі. У німкень забила Ліна Магуль.

Головною арбітринею матчу була українка Катерина Монзуль. Одна з асистенток рефері – ще одна представниця України Марина Стрілецька.