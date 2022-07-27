Футболістка збірної Англії забила дивовижний гол п'яткою поміж ніг голкіперці: ефектне відео

Збірна Англії пробилась у фінал жіночого чемпіонату Європи-2022 з футболу. У півфіналі футболістки "трьох левів" переграли Швецію.

Неймовірної краси гол

Англійки вкотре довели, що є справжніми фаворитками домашнього Євро. У першому таймі завдяки голу Мід шведська голкіперка була змушена одного разу виймати м'яч із власних володінь, пише 24 канал.

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По перерві збірна Англії наколотила ще три м'ячі. Спершу Бронз подвоїла перевагу господарок, а вже через 20 хвилин Руссо неймовірним чином зробила рахунок зустрічі 3:0. З першим ударом по центру воріт від Алессії впоралась воротарка Швеції Ліндаль.

А от на добиванні м'яч знову відлетів у ноги Руссо, яка вже перебувала спиною до воріт суперниць. Але навіть це не завадило Алессії забити диво-гол. Футболістка "трьох левів" п'яткою пробила поміж ніг Ліндаль. Неймовірної краси гол забила англійка.

Відеоогляд матчу Англія – Швеція (гол Руссо з 1:21)

Фінальний свисток арбітра зафіксував розгромну перемогу Англії у півфіналі Євро-2022 над Швецією 4:0. Збірна Англії пробилась у фінал домашнього чемпіонату Європи.