Українська арбітриня Монзуль судитиме фінал жіночого Євро-2022

Одна з найкращих арбітринь України та світу Катерина Монзуль вкотре зможе показати свій професіоналізм на футбольному полі. Українка розсудить фінал жіночого чемпіонату Європи-2022 з футболу.

Неймовірна довіра УЄФА до українки

Інтернаціональна бригада арбітрів призначена на вирішальний поєдинок за трофей жіночого Євро-2022 з футболу. Очолюватиме бригаду буде Катерина Монзуль, але вона не буде однією українкою серед суддів.

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На боковій лінії їй буде допомагати інша українка Марина Стрілецька. На іншому боці лайнсменкою буде Пауліна Барановська з Польщі. Цікаво, що у такій же компанії на чолі з Монзуль бригада попрацювала на чвертьфіналі Євро-2022 Бельгія – Швеція.

Обов'язки четвертої арбітрині виконуватиме француженка Стефані Фраппар.

За VAR відповідатиме італієць Паоло Валері, а його помічником буде земляка Мауріціо Маріані.

У фіналі жіночого Євро-2022 зійдуться господарки турніру англійки та 8-разові чемпіонки Європи німкені. Вирішальний матч прийме лондонський "Вемблі". Початок поєдинку 31 липня о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що це вже не перше призначення Монзуль на матч цього чемпіонату Європи, яке відбувається в Англії. Катерина попрацювала на поєдинку Іспанія – Фінляндія. Також українка виконувала роль четвертої арбітрині у півфіналі Англія – Швеція, який закінчився розгромною перемогою футболісток "трьох левів" 4:0.