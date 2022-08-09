Україна здобула "золото" на шаховій Олімпіаді-2022 у жіночому турнірі

Жіноча збірна України тріумфувала на шаховій Олімпіаді-2022. "Синьо-жовті" за підсумками 11 раундів турніру випередили усі інші збірні.

Вдруге в історії

На шаховій Олімпіаді Україна виступила у жіночому турнірі у зірковому складі: Марії та Ганни Музичук, Анни Ушеніної, Юлії Осьмак та Наталії Букси, пише 24 канал.

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Турнір відбувся уперше за чотири роки. На попередній Олімпіаді-2018 українки посіли другу сходинку, "золото" дісталося Китаю.

На турнірі українки були у статусі другого номеру рейтингу. Лідерками жіночого рейтингу були представниці Індії.

Представницям України вдалося здобути перемогу у чотирьох стартових протистояннях чотири протистояння. "Синьо-жовті" втратили очки в п'ятому раунді, де зіграли з Азербайджаном внічию.

До завершального, 11-го раунду, Україна не програла жодного протистояння. Окрім Азербайджану, нічиєю також закінчилася гра з Грузією, Індією та Румунією.

В останньому раунді суперником українок була збірна Польщі, де українки перемогли з рахунком 3:1.

Зазначимо, що Грузія зрівнялася з Україною за кількістю очок, однак поступилася їй за додатковим показником. А лідери турніру посіли лише 4-те місце.

Турнірна таблиця топ-5

1. Україна – 18 очок

2. Грузія – 18

3. США – 17

4. Індія – 17

5. Казахстан – 17

Що відомо про турнір