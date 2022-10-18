Жіноча збірна України з волейболу боротиметься за путівку на Олімпіаду-2024

Жіноча збірна України з волейболу отримала запрошення зіграти в олімпійському відборі на Ігри 2024 року. Перед тим таке ж запрошення отримала і чоловіча збірна.

Федерація волейболу України отримала лист від Міжнародної федерації волейболу (FIVB) з офіційним запрошенням для жіночої збірної України на кваліфікаційний турнір Олімпійських ігор 2024 року.

Нагадаємо Україну позбавили права прийняти чемпіонат Європи з волейболу 2023 року

Як вказали в федерації, все завдяки тому, що жіноча збірна України піднялася на 24 місце у світовому рейтингу, який оновився після завершення чемпіонату світу-2022. А у відборі зіграють якраз 24 команди.

Ці 24 команди будуть поділені у кваліфікації на три групи по 8 збірних. В одній з таких вісімок зіграє і збірна України.

З кожної групи на Олімпіаду-2024 зможуть потрапити по дві найкращі збірні. Ще 5 учасників Ігор визначать за рейтингом FIVB та географічним принципом.

У Олімпійських іграх-2024 у Парижі зіграють 12 жіночих збірних команд з волейболу. Поки відомий лише один учасник Олімпіади-2024 – збірна Франції, яка потрапила на Ігри на правах господаря.

Ліцензійний олімпійський турнір з волейболу відбудеться з 16 по 24 вересня 2023 року.

Нагадаємо, що жіноча збірна України може зіграти на Олімпіаді вдруге у своїй історії. Вперше це сталося на Іграх-1996 в Атланті.